Горняк22: Похоже на обморожение: врачи рассказали о новом симптоме СOVID-19

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По словам специалистов, несмотря на то, что обычно кожные поражения проходят сами по себе, некоторым пациентам может потребоваться лечение

Воспаление, напоминающее обморожение пальцев, может свидетельствовать о заражении коронавирусом, заявили врачи в статье The British Journal of Dermatology.

По предварительной версии, поражение пальцев рук и ног вызывает перегрузка иммунной системы, которая борется с коронавирусной инфекцией.

«На «коронавирусных» пальцах появляются сине-красные, пурпурные бугорки или волдырей, а также покраснения и припухлости. В большинстве случае встречается у детей и подростков», – отметили специалисты.

Ученые из Парижского университета обследовали 50 пациентов с «коронавирусом пальцев ног» и 30 человек с похожими симптомами, которые у них появились до начала пандемии.

У пациентов обеих групп в организме нашли аутоантитела. В случае с ковидными больными речь идет об антинейтрофильных цитоплазматических антителах, которые могут ошибочно атаковать собственные клетки и ткани.

Среди людей, которые не болели COVID-19, воспаление появилось из-за выделения белковой молекулы интерферона первого типа, защищающей от вирусов.

В России, по информации на 7 октября, выявлено 27 550 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки в стране умерло 924 россиянина. 20 330 человек от болезни вылечились, сообщает «стопкоронавирус.рф».

Ранее «Толк» сообщал, что алтайский министр здравоохранения признал, что привитые умирают от COVID. По его словам, это «сотая доля процента, если не тысячная» от общего числа вакцинированных. Кроме того, в регион скоро должны завезти вакцину от коронавируса для детей от 12 лет. Уже осенью 2021 года их начнут прививать.

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