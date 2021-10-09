Горняк22: Эксперты выявили слова, которые выдают телефонных мошенников

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По словам специалиста, при разговоре с мошенниками не стоит издеваться или указывать несуществующие данные, в качестве мести они могут использовать ваш номер при сообщениях о минировании

Телефонных мошенников можно распознать по словосочетаниям «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Об этом стало известно из исследования компании DeviceLock, сообщает РИА Новости.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» выступают сигналом того, что вы говорите с мошенником. Лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, похитить с них средства или взять кредит невозможно», – отметил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко

По его словам, преступники используют легенду о том, что на имя жертвы якобы взят кредит с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Они просят потенциальную жертву назвать номера банковских счетов и перевести средства.

Гендиректор компании в таких случаях порекомендовал закончить разговор, молча повесив трубку, и несколько часов не отвечать на незнакомые номера.

Ранее в мошенник нахамил девушке, которая не хотела называть ему данные. Мужчина рассказал, что он является сотрудником банка и на имя девушки якобы «третьи лица» пытаются оформить кредит. В ответ она сообщила, что на ее имя не могут оформить кредит, так как ей еще не исполнилось 18 лет.

ТОЛК