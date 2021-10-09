Горняк22: Сборная России по футболу обыграла словаков со счетом 1:0

Футболисты Фото: instagram.com/teamrussia

Борьба за первое место в группе и путёвку на чемпионат мира в Катар у россиян идет со сборной Хорватии. Командам осталось сыграть по три матча

Сборная России обыграла команду Словакии в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022. Об этом сообщает портал «Говорит Москва».

Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол произошел на 24-й минуте первого тайма – мяч в свои ворота отправил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр.

Россияне набирают 13 очков и продолжают держаться на втором месте в группе H и бороться за путёвку на чемпионат мира в Катар.

Следующая игра со сборной Словении пройдёт 11 числа в Мариборе.

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