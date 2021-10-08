Горняк22: День памяти Сергия Радонежского: о чем молятся и что нельзя делать 8 октября

Церковь. Храм. Православие Фото: pixabay.com

8 октября – День преподобного Сергия Радонежского. Православная церковь чтит память святого дважды в год – летом и в середине осени

Кто такой Сергий Радонежский

Святой Сергий Радонежский – один из самых известных и почитаемых в России святых. При рождении в 1314 году ему дали имя Варфоломей. Родители воспитывали своего сына в христианской вере. Об этом пишет портал «Фома».

После смерти родителей Варфоломей и его брат Стефан ушли жить в лес, построили там келью и храм во имя Святой Троицы. Вскоре Стефан перешел в московский монастырь, а Варфоломей принял постриг с именем Сергий.

Слава о благочестивом монахе быстро разнеслась по округе и к нему стали приходить и селиться люди. Так появилась монастырская обитель, в которой Сергий Радонежский стал настоятелем, и началась история великой Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

О чем молятся иконе Сергия Радонежского

Крест. Церковь. Христианство Фото: Pixabay

Перед иконой святого Сергия Радонежского молятся о защите детей, о помощи в учебе, о покровительстве вдов и детей, которые остались без попечения. Ему также молятся о телесном и духовном исцелении, просят помощи в земных заботах и сохранении жизни воинов.

Что нельзя делать в День преподобного Сергия Радонежского

Особенных запретов, которые связаны с Днем преподобного Сергия Радонежского, у православной церкви нет. В этот день, согласно традициям, не стоит ругаться, грубить и завидовать. Нельзя также проводить магические обряды, увлекаться приметами и астрологией.

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