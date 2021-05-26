Горняк22: Полиция Барнаула задержала студента за угрозу взорвать школу в соцсетях

Соцсети. Аноним Фото: pixabay.com

16-летний первокурсник на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост с текстом «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?»

В Барнауле полиция задержала студента местного колледжа, который в соцсети разместил угрозы взорвать школу. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, 21 мая 16-летний первокурсник на своей странице «ВКонтакте» опубликовал пост с текстом «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?».

Информацию выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, к работе подключился отдел полиции. Оперативная группа задержала молодого человека у него дома. Правоохранителям юноша свой поступок объяснил тем, что хотел только пошутить.

У студента изъяли смартфон и компьютер. Кроме того, полиция обследовала барнаульскую школу № 114, где парень учился до 10 класса. Никаких посторонних предметов там не обнаружили.

Известно, что семья юноши благополучная, в учебном заведении его характеризуют положительно. Однако, по данным ресурса, правоохранители нашли у него несколько фейковых аккаунтов в Сети, в которых он высмеивал недавнюю трагедию в Казани с расстрелом детей в школе.

Несовершеннолетнего поставили на учет в органах ПДН.

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