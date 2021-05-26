Горняк22: В Якутии переписали текст релиза об обязательной вакцинации

Фото Олег БОГДАНОВ

Пресс-служба правительства Якутии отредактировала текст сообщения о вакцинации. Из него убрали слово «обязательная».

Накануне сообщалось, что глава Якутии Айсен Николаев поручил всем муниципальным образованиям издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса. Однако уже сегодня текст пресс- релиза отредактировали. Теперь в новой версии нет слово «обязательная», тогда как в первоначальном варианте оно встречалось три раза, сообщает Газета.ру.

В качестве основной задачи теперь власти Якутии обозначили «обеспечение массовой вакцинации якутян». Также слов «обязательное» убрали из положения об особых требованиях, предъявляемых к работодателям, которые не обеспечили обязательную вакцинацию работников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обязательная вакцинация от коронавируса введена в первом регионе России

Алтайская правда