Горняк22: Названы регионы-лидеры третьего этапа кешбэка

Наиболее популярными регионами по количеству забронированных номеров в отелях стали Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург. Это касается поездок, совершенных в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка, с 18 марта по 11 мая. Также в ТОП-10 вошел и Алтайский край.

За этот период в Краснодарском крае забронировали проживание 36,2 тыс. раз, сообщает TourDom.ru. Тогда как в Крыму этот показатель вдвое ниже — 15,7 тысячи. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург с 12,4 тыс. броней. Также россияне путешествовали в Москву, Ставропольский, Пермский и Алтайский край, Татарстан, Ярославскую область.

Лидер кешбэка Краснодарский край заработал более 1,6 млрд руб. Цена всех броней в Крыму превысил 800 миллионов, в Московской области – 402 млн, Санкт-Петербурге и в Ставропольском крае – по 386 млн.

Оказалось, что дороже всего отдыхать в Ставропольском крае, здесь средний чек за бронь составил 68,3 тыс. руб. За ним идет Алтайский край с 56,5 тыс., затем Крым — 51,9 тыс. и Республика Алтай — 50,5 тысячи.

Также выяснилось, что тройка лидеров: Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург не вошла даже в первую десятку по средней продолжительности пребывания. Судя по всему, россияне предпочитали здесь краткосрочный отдых.

А дольше всего туристы отдыхали в Курганской области – 9,75 дней в среднем. Немного уступил Ставропольский край с 9,33 днями. Больше 8 дней туристы провели в Алтайском крае.

Алтайская правда