Горняк22: Россия возобновит авиасообщение с пятью странами

С 25 мая Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами. Так, самолеты начнут летать из российских аэропортов в Исландию, Мексику, Мальту, Саудовскую Аравию и Португалию.

Это решение было принято на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической ситуации в данных странах.

Авиаперелеты будут осуществляться из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, а также три раза— в Канкун, Лиссабон и Джидду. Один рейс запланирован в Джидду из Грозного и Махачкалы, сообщают РИА Ноовсти.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что было получено много предложений о возобновлении авиасообщения. И открытие новых стран, заявила вице-премьер, дело ближайшего будущего.

Алтайская правда