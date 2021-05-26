Горняк22: Турецкому турбизнесу нанесли двойной удар

На Турцию продолжают сыпаться неприятности за неприятностями, которые неминуемо отражаются на туристическом секторе. Вслед за приостановкой авиарейсов из ряда крупнейших стран, в том числе и России, теперь здесь отменили два всемирно известных события.

Две мировые спортивные организации отказались от проведения в Турции своих мероприятий. Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 29 мая. Но его перенесли по решению УЕФА на домашний стадион футбольного клуба «Порту». Также в Турции не состоится13 июня Гран-при Формулы-1. Страна полностью исключена из календаря чемпионата.

Это стало существенным ударом по турсектору Турции, так как он возлагал большие надежды на эти мероприятия, чтобы частично компенсировать свой простой из-за отсутствия массового туриста. Об этом сообщает «Турпром».

Алтайская правда