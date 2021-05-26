Горняк22: Турецкий локдаун закончен, ограничения постепенно снимаются

Коронавирусный локдаун в Турции закончился сегодня в 5:00 утра по местному времени, передают «РИА Новости». Полный локдаун длился 18 дней.

Устанавливался комендантский час, на улицу разрешалось выходить только в ближайший продуктовый магазин или для выгула собаки. Сейчас жителям разрешили передвигаться по городу беспрепятственно.

Ограничения будут сниматься постепенно. До 1 июня останется ежедневный комендантский час с 21:00 до 5:00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям. Рестораны и кафе будут работать только на вынос и на доставку. Гражданам старше 65 и младше 18 лет запрещается пользоваться городским общественным транспортом.

От самоизоляции будут освобождены лишь полностью привитые граждане. На туристов ограничения также не распространяются.

Алтайская правда