Горняк22: О чем договорились Россия и Турция в вопросе восстановления турпотока

Накануне прошли переговоры с главой оперштаба России и делегацией из Турции. Было принято решение, что о возобновлении активного туристического потока между странами можно будут говорить только после разработки совместного плана действия и визита в Турцию российских представителей компетентных органов.

Накануне, 17 мая, глава оперштаба по распространению коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова встретилась с делегацией из Турции. Главной темой прошедшей встречи стала возможность восстановления авиационного сообщения.

Для возобновления в перспективе полетов стороны договорились о проведении консультаций и разработке совместного плана действий. А также о визите в Турцию российской делегации. Ее представители осмотрят туристические объекты, оценив принятые меры безопасности.

По мнению экспертов, восстановление полноценного авиасообщения с Турцией, скорее всего, затянется: одного визита российской делегаций в страну «для оценки ситуации» будет недостаточно, уверен «Вестник АТОР».

Также появилась информация, что некоторые авиакомпании стали отменять рейсы в Турцию до конца июня и возвращать деньги за билеты.

Однако в оперштабе не подтвердили, что приостановка авиасообщения с Турцией продлится до 30 июня.

Алтайская правда