Горняк22: Алтайский край назван самым популярным местом в Сибири для летнего отдыха

Портал «Санатории России» составил рейтинги популярных для летнего отдыха регионов по федеральным округам. В Сибири на первом месте оказался Алтайский край.

Авторы рейтинга призывают россиян выбирать для отдыха санатории своих регионов. Во-первых, не будет акклиматизации, «съедающей» эффект от лечебных процедур. Во-вторых, значительно сокращается путь и логистика. В-третьих, уменьшаются транспортные расходы.

Отмечается, что курорт Белокуриха хоть и не морской, но пользуется большим спросом у гостей не только Сибири, но и со всей страны.

В рейтинге по Сибирскому федеральному округу Алтайский край попал на первую строчку. Средняя стоимость путевки, по данным портала, составила 4,3 тыс. рублей. Дороже в СФО только Республика Алтай – 4,4 тыс. рублей. В остальных регионах округа – от 2,4 до 3,4 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отдых в санаториях Алтайского края признали самым дорогим в России

Алтайская правда