Горняк22: Какие сувениры надо обязательно привезти из Алтайского края

Приятно привезти с собой из путешествия не только впечатления, но и памятные подарки. Чтобы как можно дольше помнить об отдыхе и удивительной алтайской природе, надо забрать с собой «кусочек Алтайского края».

В Алтайтурцентре составили список сувениров, которые можно приобрести, чтобы долго вспоминать о своем путешествии в край бирюзовых рек и горных пейзажей.

И я там был, мед пил..

Алтайский мед является брендом региона. Здесь можно приобрести не только обычный — гречишный, липовый или разнотравье, но и крем-мед с различными добавками. Также можно купить в подарок медовый «Алтайский пряник» с облепихой, он сделан в виде фигурки медведя.

Только натуральное

В Алтайском крае растет много целебных трав и ягод. Из них специалисты делают чаи и сборы, которые отличаются особым вкусом и ароматом. А также производится косметика на основе натурального сырья с массой полезных свойств.

В регион можно приобрести разнообразную и полезную пантовую продукцию: пантогематоген, слайсы, мед с пантами и другое.

В лучших традициях

Еще один бренд Алтайского края – сыры. Наименований их много, но, самое главное, они отличаются отменным вкусом и высоким качеством.

Смотри и вспоминай

Также в регионе много традиционных сувениров из дерева и камня. Кроме того, можно приобрести на память картины местных художников с самыми запоминающимися пейзажами и достопримечательностями региона.

Алтайская правда