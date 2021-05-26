Горняк22: Российские авиакомпании стали массово отменять рейсы в Турцию

Несколько российских авиаперевозчиков приостановили продажу билетов в Турцию до конца июня. А один из крупнейших проанонсировал отмену полетов до начала осени.

Авиакомпания S7 Airlines официально сообщила, что до конца лета все рейсы в Турцию будут отменены. Авиаперевозчик посчитал, что ситуация с коронавирусом в стране еще нестабильная. В компании сообщили, что готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется.

Накануне «Аэрофлот» заявил о приостановке продажи билетов и отмену рейсы в Турцию на июнь. Как сообщают «Известия», Nordwind и Utair также отменят полеты в первый летний месяц в эту страну. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что все рейсы в Турцию были изначально отменены.

Накануне СМИ, ссылаясь на источник в туротрасли, сообщили, что Россия продлит запрет на авиаперелеты в Турцией до 30 июня. Однако оперштаб эту информацию не подтвердил.

Алтайская правда