Горняк22: Путину доложили о планах увеличить номерной фонд на Алтае

Номерной фонд на Алтае увеличится на 2,5 тысячи номеров. Об этом российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко накануне доложил президенту РФ Владимиру Путину.

Чиновник отметил, что задача развития туркластера «Предгорье Алтая» вошла в первое поручение нацпроекта по туризму. По его словам, для этого будут применяться: субсидирование процентной ставки, развитие обеспечивающей инфраструктуры туробъектов, целевые гранты для поддержки туротрасли или расширение внутренних перелётов, а также мастер-планирование.

Природный парк «Предгорье Алтая», прилегающий к туркластеру «Белокуриха Горная», был создан постановлением правительства Алтайского края в 2017 году. Парк занимает более 40 тысяч гектаров, по нему проходят десятки туристических маршрутов. 14 мая Владимир Путин поручил до 1 июля включить парк в нацпроект по туризму.

Алтайская правда