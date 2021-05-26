Горняк22: Для гостей этапа Кубка мира проводят экскурсии и ознакомительные туры

Фото Андрей КАСПРИШИН

Для гостей этапа Кубка мира туроператоры Алтайского края разработали экскурсии и ознакомительные туры. Так, в Барнауле с 19 по 23 мая проходят пешеходные экскурсии на русском и английском языках по исторической части города. За полтора часа туристы узнают интересные подробности о горнозаводской, купеческой и даже мистической истории краевого центра. Группы будут сопровождать профессиональные гиды.

В субботу, 22 мая, после открытия культурной акции «Ночь музеев» в зоне алтайского гостеприимства на улице Мало-Тобольской всех желающих приглашают на бесплатные экскурсии по старинным уголкам города.

В целом в дни проведения соревнований мэрия Барнаула планирует различные тематические площадки. На пешеходном участке Мало-Тобольской 20–23 мая работает зона гостеприимства для зрителей и участников этапа Кубка мира. На ярмарке, которую оформят в экостиле, будут представлены ремесленные изделия наших мастеров и полезная продукция местных компаний. Здесь же установят большой экран и сцену: запланирована ежедневная программа.

Кроме того, на той же Мало-Тобольской и окрестных прогулочных зонах город планирует оборудовать площадки для талантливых музыкантов.

– Для зрителей и участников мирового турнира по гребле туроператоры специально разработали поездки по Алтаю, которые удобно стыкуются с началом и завершением соревнований, – рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. – Это маршруты на четыре-пять дней. Они позволяют дополнить спортивную программу знакомством с регионом. Насколько мне известно, места в турах разбираются довольно быстро. Чтобы успеть присоединиться к группе, которая отправится по Алтаю после завершения Кубка мира, нужно поспешить.

Организаторы обещают, что в таких поездках участники и гости Кубка мира смогут получить самый яркий спектр эмоций: бурные реки, шумные водопады и горные тропы, захватывающие пейзажи с высоты птичьего полета, чистый воздух и яркие склоны цветущего маральника. Туры охватывают природные и культурные достопримечательности Барнаула, Белокурихи, «Бирюзовой Катуни», окрестностей озера Ая и других уникальных мест.

Барнаул

Алтайская правда