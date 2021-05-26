Горняк22: Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Турцией

Представители Турции не сумели убедить Россию возобновить авиасообщение, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что это серьезно ударило по туристическому сектору Турции, который до сих пор еще не оправился от предыдущих локдаунов. В этом году в страну рассчитывали привлечь свыше 31 млн туристов, заработав на этом около 23,3 млрд долларов. Однако теперь эти амбициозные планы оказались под вопросом.

По данным турецких инсайдеров, возобновление турпотока из РФ ожидается не ранее середины июня – это стало известно после встреч дипломатов в Москве, в понедельник. И это – в лучшем случае. Несмотря на то, что 18 мая правительство РФ опровергло сообщение о продлении запрета до конца июня, «Аэрофлот» все равно отменил все рейсы в Турцию до конца следующего месяца (за исключением двух в неделю).

Алтайская правда