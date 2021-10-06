Горняк22: Что категорически запрещено делать 6 октября: народные приметы на Ираиду Спорную

Печь. Камин. Огонь. Угарный газ Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки занимались приготовлением наливушек, гадали на воде на деньги, а также предсказывали погоду

6 октября отмечается народно-христианский праздник «Ираида Спорная». По-другому его называют «Оберег уголья печного», «День Иоанна» и «Раиса». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 6 октября

6 октября люди, у которых были финансовые проблемы, гадали о своей судьбе. В то же время это дело считалось бесполезным, так как что-то изменить все равно было нельзя.

В этот день у наших предков существовал обычай заговаривать угли в печах. Это делалось для того, чтобы печи сохраняли свое тепло как можно дольше.

Хозяйки на Ираиду пекли наливушки. Это открытые пироги, которые похожи на современные ватрушки только с картофельной начинкой.

Категорически запрещалось 6 октября пересчитывать свои невзгоды. Считалось, что так они только приумножатся.

Народные приметы 6 октября

Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.

Ореол вокруг луны – к перемене погоды.

Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.

В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.

Если в поле много бурьяна, зима будет снежной.

Орехов много, а грибов почти нет, значит, зима будет очень холодной.

Куницы и хорьки начали линять, а дикие гуси парят высоко – зима будет ранней.

Девушка. Осень Фото: Pixabay

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ТОЛК