Горняк22: Алтайский край ждет наплыва туристов этим летом

Летом особое внимание на объектах туристического комплекса уделят безопасности и качеству услуг. Об этом рассказали на заседании Координационного совета по развитию туризма при губернаторе. Ожидается, что из-за закрытия границ, реализации программы кешбэка количество гостей Алтайского края значительно увеличится в сравнении с прошлым годом.

– В отдельных территориях – Яровом, Белокурихе, Алтайском, Егорьевском, Завьяловском, Романовском, Чарышском районах, скорее всего, будет максимальная загрузка, – отметил начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. – Ежегодно летом у нас отдыхает более 1 миллиона человек – половина от годового показателя всего туристско-экскурсионного потока.

Руководитель управления также обозначил проблемные точки отрасли в это время. Речь идет о существенных нагрузках на инфраструктуру, обеспеченность службами, которая рассчитана исходя из количества постоянно проживающих на территориях. А в высокий турсезон в отдельных муниципалитетах значительно увеличивается количество пребывающих людей.

Так, по словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает в два раза, в Белокурихе – на 30 процентов. Краевые ведомства будут рассматривать возможность увеличения в летний турсезон числа медицинских бригад в отдельных районах.

Еще одну проблему подняли главы Завьяловского, Алтайского районов и города Яровое. Здесь существуют сложности с вывозом твердых коммунальных отходов от туристических объектов. Этот вопрос в ближайшее время будет решаться с привлечением региональных ведомств.

В рамках Координационного совета рассмотрели и подготовку транспортной инфраструктуры, организацию ремонтных работ на дорогах в период летнего сезона. Так, два раза в неделю из Барнаула в Белокуриху организован рейс авиакомпании «СиЛА». Откроются традиционные автобусные маршруты на Яровое из соседних регионов – Томской, Кемеровской, Новосибирской областей.

Большой объем дорожных работ запланирован на трех федеральных трассах: Чуйский тракт, Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

Алтайская правда