Горняк22: В Европе планируют запустить ковидный проездной для возобновления туризма

К концу июня планируется подготовить европейский цифровой сертификат ЕС COVID-19. В нем будет содержатся информация о том, был ли гражданин вакцинирован, болел ли вирусом, результаты его ПЦР-теста.

Однако в ЕС подчеркивают, что сертификат не будет считаться проездным документом. Общая структура Евросоюза позволит его государствам выдавать документы, которые будут признаваться в других странах ЕС. Парламент призывает не вводить дополнительных ограничений на поездки. Кроме того, должны приниматься сертификаты о вакцинации, выданные в других государствах, если вакцины одобрены EMA, сообщат Турпром.

Сертификаты будут как в электронном, так и в бумажном формате. Соглашение должно вступить в силу 1 июля.

Напомним, что российская вакцина Спутник-V пока не получила одобрения в ЕС. Однако ряд европейских стран, к примеру Греция, признали ее и уже открылись для российских туристов.

Алтайская правда