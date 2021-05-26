Горняк22: Уровень сервиса на Чуйском тракте назвали самым высоким в Алтайском крае

В Алтайском крае самый высокий уровень дорожного сервиса — на Чуйском тракте. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, которая проверила почти двести объектов на федеральных трассах и подвела итоги.

«Это одна из старейших и красивейших дорог в России. Вызывает огромный интерес у туристов. Поэтому предъявляются повышенные требования по содержанию и уровню комфорта», – пояснил министр транспорта региона Александр Дементьев.

Сложнее всего обстоят дела на перешедшей в федеральную собственность трассе А-321. Инфраструктура, по мнению проверяющих, здесь отстает. Впрочем, и сама дорога нуждается в значительной модернизации. Программа дорожных работ реализуется с этого года. Также предприниматели получили рекомендации, которые помогут спланировать ближайшие работы на объектах сервиса, подчеркнули в Упрдор «Алтай».

Отметим, подобные проверки помогают сервису расти от сезона к сезону. В этом году летний турсезон обещает быть особенно продуктивным.

Алтайская правда