Горняк22: Большинство гостиниц и кафе на трассах Алтайского края готовы к туристическому сезону

Большинство гостиниц и кафе, расположенных на федеральных трассах Алтайского края, готовы к туристическому сезону, хотя испытывают недостаток персонала. К таким выводам пришли члены межведомственной группы, проверяющие состояние объектов дорожного сервиса на Чуйском тракте.

Зачем и что проверяют

Подобные проверки чиновники проводят последние 15 лет, обследуя до 500 объектов, чтобы в преддверии турсезона оценить готовность придорожной инфраструктуры к приему посетителей.

«По нашим расчетам, больше половины туристов прибывает в край на автомашинах из регионов Сибири. Поэтому мы участвуем в этом мероприятии прежде всего для того, чтобы понять, появились ли новые объекты придорожного сервиса, проинспектировать уровень услуг в хорошо знакомых кафе и гостиницах, есть ли там туристы, – объясняет директор «Алтайтурцентра» Денис Ивлев.

Он отметил, что в декабре прошлого года эксперты Ассоциации автомототуризма и караванинга проехали по двум федеральным дорогам края и высоко оценили качество обслуживания объектов придорожного сервиса, от санузлов до кухни.

«Большая работа уже проделана нами в апреле и мае, но впереди еще многое надо сделать для того, чтобы жители края и гости по достоинству оценили качество нашего сервиса, – говорит Ярослав Долинский, начальник управления федеральных автодорог «Алтай». – Проверки, как правило, начинаются с наиболее напряженной трассы – Чуйского тракта. В этом году на ней предстоит выполнить большой объем работ. Это привнесет дополнительные сложности в движение транспорта, которые нам надо правильно оценить, чтобы избежать трудностей для пользователей дороги».

Инспекторы проверяют работу не только каждого пункта питания, но и автозаправок, наличие необходимой разметки, дорожных знаков, состояние асфальтобетонного покрытия, чистоту на прилегающей территории, соответствие нормативным требованиям безопасности.

По результатам осмотров составляют протокол, нарушителям выписывают предписание, и в течение года сотрудники специального отдела Упрдор «Алтай» следят, чтобы владельцы объектов устраняли замечания. Иногда дорожникам приходится обращаться в суд.

«Не всё получается сделать, так как не хватает средств, – признал Долинский, – но большую часть все-таки удается выполнить. И с каждым годом ситуация постепенно улучшается. Сейчас объекты сервиса выглядят гораздо лучше, чем несколько лет назад».

Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом новых объектов на дорогах не появилось, существующая сеть на Чуйском тракте и так плотная. Но и уменьшения числа кафе не замечено.

Одна из членов комиссии – замначальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Галина Денежкина рассказала, что ее задача – контролировать качество оказываемых услуг на придорожных объектах с учетом антиковидных ограничений.

Мнения представителей бизнеса

Кроме того, сотрудники управления еще стараются оказать поддержку бизнесменам, особенно это было актуально в прошлом году. По словам Денежкиной, удалось сохранить инфраструктуру придорожного сервиса: бесперебойно работали автозаправки, станции техобслуживания, общепит кормил гостей навынос и на уличных верандах.

Директор предприятия «Грань Алтая-Агро» Наталья Пынкова отметила по итогам прошлого года падение в несколько раз туристического потока и, соответственно, выручки, но для сохранения персонала зарплату работникам не снижали. Какую-то роль сыграли субсидии со стороны государства в размере одного МРОТ на работника, но незначительную. В основном в этом заслуга владельца заведения Александра Бистерфельда, который использовал для поддержания занятости ресурсы своего аграрного бизнеса.

Персонал «Грани Алтая» около ста человек, и найти столько хороших работников для него непросто. Поэтому сотрудников приходится возить из ближайших районов края и Новосибирской области.

«В прошлом году в ночное время снижался ассортимент блюд, так как посетителей ночью было крайне мало. При этом из меню не убрали ни одну позицию, – подчеркивает директор, – и цены выросли в пределах инфляции. Если бы они поднялись, уменьшились блюда, то при такой конкуренции мы бы быстро растеряли клиентов».

В двадцати километрах от «Грани Алтая» два придорожных кафе стояли закрытыми. На них висели объявления о сдаче в аренду. Управляющий уверял, что место бойкое, надо только завезти оборудование – и можно торговать. И арендатор в прошлом году находился, но отказался, так как были введены противопандемийные ограничения.

Недалеко от кафе «Дилижанс» комиссия решила проверить СТО. Представитель собственника этого объекта Евгений Ващенко рассказал журналистам, что предпринимателям приходится несладко. В этом году подняли налоги на землю, на имущество. Выручка упала, а зима – мертвый сезон.

Исполняющая обязанности гендиректора комплекса придорожного сервиса «Маяк» Лариса Литвиненко призналась, что перед проверкой ее сотрудники навели чистоту, обновили разметку, поправили знаки, повесили на торец здания новый баннер. Готовясь к сезону, сделали ремонт на третьем этаже, где находится хостел.

Пока трафик гостей невелик, поэтому приходится держать цены на свои услуги, несмотря на рост затрат. Среди основных проблем Литвиненко называет дефицит кадров.

«Если бы мне удалось укомплектовать весь штат, то было бы легче встречать этот сезон. Хотелось бы перейти в круглосуточный режим, но в кафе не хватает кассиров, раздатчиков пищи. Уже обращалась в службу занятости, но пока не вижу притока претендентов на вакантные должности. Людей отпугивает отдаленность «Маяка» от автобусной остановки. Если бы новоалтайские автобусы останавливались ближе к нам, то было бы гораздо проще».

Надо сказать, что собственники придорожной инфраструктуры кафе в прошлом году сократили на 47% инвестиции в развитие объектов, тем не менее 120 млн рублей на это потратили. Два предпринимателя получили господдержку в виде микрозайма и поручительства на общую сумму 11 млн рублей.

В текущем году собственниками планируется к строительству, реконструкции и модернизации 12 объектов дорожного сервиса. В частности, учредитель «Грани Алтая-Агро» Александр Бистерфельд думает отремонтировать шашлычную и расширить зал ресторана. В ближайших планах владельцев «Маяка» ремонт второго этажа, на котором находятся гостиничные номера, а поздней осенью, когда схлынет поток посетителей, решено изменить дизайн кафе.

Планы большие, но их реализация будет зависеть от финансовых итогов сезона.

Справка

На федеральных автодорогах края расположено 182 объекта дорожного сервиса, из них 82 – на Чуйском тракте.

Фото автора

Алтайская правда