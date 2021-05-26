Горняк22: На жительницу Славгорода мошенники оформили кредит в 354 тыс. рублей

Лже-банкиры в очередной раз обманывают жителей Алтайского края. На этот раз их жертвой стала жительница Славгорода, на которую они оформили кредит в 354 тыс. рублей.

Накануне 53-летней жительнице Славгорода позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка с номера, начинающегося на «495». Он сообщил, что мошенники хотят оформить на ее имя кредит.

Неизвестный утверждал, что процесс выдачи займа уже запущен, поэтому надо предпринимать срочные меры, чтобы это предотвратить. После женщине позвонила еще одна «сотрудница» банка, которая заверила, что для отмены кредита надо сообщить поступающие в СМС-сообщениях коды.

Доверчивая жительница Славгорода выполнила их требования. После этого на ее банковскую карту поступило 359 281 рублей, но после моментально были списаны 354 тысяч. Таким образом, аферисты, получив коды доступа, оформили на женщину кредит, а после просто забрали деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Новости Славгорода

Алтайская правда