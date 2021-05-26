Горняк22: Ночная гроза разнесла в щепки опору электролинии в алтайском селе
Гроза, пролетевшая ночью по Первомайскому району, оставила после себя неприятные последствия. Так, в селе Первомайском молния повредила опоры линии электропередачи, оставив населенный пункт без света.
Накануне ночью в селе Первомайском во время грозы отключилось электричество. Как сообщает участница паблика «Инцидент Барнаул», оказалось, что молния попала в деревянную опору ЛЭП. После удара стихии у одного из столбов снесло верхушку, а второй разнесло в щепки, которые разлетелись на несколько метров.
Чудом не пострадал стог сена, который стоял возле одной из опор, добавляет участница сообщества.
Видео: паблик «Инцидент Барнаул»
Первомайский район