Горняк22: Ночная гроза разнесла в щепки опору электролинии в алтайском селе

Гроза, пролетевшая ночью по Первомайскому району, оставила после себя неприятные последствия. Так, в селе Первомайском молния повредила опоры линии электропередачи, оставив населенный пункт без света.

Накануне ночью в селе Первомайском во время грозы отключилось электричество. Как сообщает участница паблика «Инцидент Барнаул», оказалось, что молния попала в деревянную опору ЛЭП. После удара стихии у одного из столбов снесло верхушку, а второй разнесло в щепки, которые разлетелись на несколько метров.

Чудом не пострадал стог сена, который стоял возле одной из опор, добавляет участница сообщества.

Видео: паблик «Инцидент Барнаул»

Первомайский район

Алтайская правда