Горняк22: Алтайские добровольцы помогли потушить возгорание травы на 300 кв. метрах

За минувшие сутки в Алтайском крае вновь горели дома и сухая трава. Активно бороться с возгораниями помогали добровольные пожарные команды.

Добровольные пожарные команды практически ежедневно участвуют в тушении пожаров, сообщает региональное ГУ МЧС России. Особенно значимую помощь они оказывают при тушении пожаров в сельской местности, в том числе ландшафтных, нередко прибывая первыми на место происшествия.

Так, накануне вечером в селе Шадринцево Тальменского района загорелся жилой дом. Первыми на место происшествия прибыли сельская добровольная пожарная команда и патрульно-маневренная группа сельсовета. Добровольцы немедленно приступили к тушению, чуть позже к ним присоединились профессиональные пожарные. В результате площадь возгорания составила около 60 кв. метров: огонь повредил пол, стены, потолок. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

В Хабарском районе возле села Новоильинка загорелась сухая трава. Площадь пожара составила около 300 кв. метров. Здесь также активную помощь профессионалам оказали добровольцы. Также они помогали бороться с огнем при возгорании надворной постройки в селе Поспелиха. Участвовали в ликвидации пожара в хозяйственной постройке в селе Истимис Ключевского района.

Пожар

Алтайская правда