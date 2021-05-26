Горняк22: Пять человек пострадали при столкновении двух иномарок в Барнауле

В Барнауле поздним вечером 23 мая произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе три ребенка. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.

Как сообщила Госавтоинспекция, авария случилась в 21:30 на ул. Гоголя, в районе дома №187/1. По предварительным данным, 49-летний водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Toyota Ipsum. За рулем последней находился мужчина 42-х лет.

В результате травмы получили пятеро: водитель Renault и четыре пассажира Toyota – 41-летняя женщина, 4-летний мальчик и две девочки примерно трех лет.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда