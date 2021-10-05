Горняк22: Власти рассказали, сколько врачей и учителей Алтая вакцинировались от ковида

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

У медперсонала в Алтайском крае самый высокий уровень иммунной прослойки, ковидом заболевают единицы. Однако это не гарантирует того, что власти не ограничат плановую медпомощь

Уровень вакцинации от коронавируса среди педагогов Алтайского края уже значительно превысил 70%, а у врачей – 90%. Об этом на онлайн-конференции 4 октября рассказали министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По словам последней, еще в начале лета доля привитых педагогов была невысокой и много говорили об их нежелании делать прививки. Однако сейчас уровень вакцинации среди работников образования значительно превышает 70%.

Напомним, на 9 сентября в крае сделали прививки свыше 21 тыс. педагогов, или 71% от их общего числа.

Среди медиков уровень иммунной прослойки составил более 90%, рассказал Попов, «с учетом и их вакцинации, и переболевшего контингента». В службе скорой помощи – наивысшая иммунная прослойка у медперсонала, добавил министр.

Сейчас на сотрудников скорой приходится высокая нагрузка – до 1,2 тыс. вызовов по Барнаулу в сутки, до 1,5 тыс. – по краю.

По его словам, система здравоохранения края сталкивается с единичными случаями заболеваемости коронавирусом, что позволяет оказывать населению необходимую медпомощь.

«Но это не значит, что система может справиться со вспышечным ростом заболеваемости, числа тяжелых пациентов. Тогда мы будем вынуждены ограничивать плановую медпомощь, потому что персонал мы можем взять только из этой части», – объяснил Дмитрий Попов.

Сейчас, рассказал он, дважды в день оценивается загрузка коечного фонда в ковидных госпиталях, на основе этого мониторинга принимаются решения о его сохранении или расширении.

Напомним, в регионе сейчас снова фиксируется значительный ежесуточный прирост заболевших ковидом.

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