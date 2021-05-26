Горняк22: Неудавшегося алтайского разбойника задержали в бане

Сотрудники МО МВД России «Усть-Калманский» Алтайского края задержали подозреваемого в разбойном нападении, прятавшегося в бане.

Как рассказали в полиции, женщина 1975 года рождения сообщила, что на нее напали в ее же квартире. По словам потерпевшей, в дверь постучал незнакомец и заявил, будто она заливает его квартиру. Мужчина предложил проверить течь в ванной, и женщина впустила его в квартиру.

Вошедший набросился на нее, связал руки скотчем, душил и требовал денег. В ответ женщина принялась громко кричать и звать на помощь. Нападавший ретировался, а связанную освободили услышавшие крики соседи.

Полицейские по подробному описанию опознали налетчика, оказавшегося ранее судимым 42-летним местным жителем. Через два часа он был найден в бане у его знакомой, откуда пытался сбежать, выпрыгнув в разбитое окно предбанника. Это ему, однако, не удалось. В настоящий момент мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Усть-Калманский район

Алтайская правда