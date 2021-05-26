Горняк22: Сразу семь громадных елей рухнули на дорогу в Горном Алтае

Вечером 24 мая в одном из населенных пунктов Республики Алтай ветер повалил сразу семь крупных деревьев на дорогу. К счастью, никто не пострадал.

Инцидент произошел в Усть-Коксе на ул. Советской. Порыв ветра выдернул с корнями семь елей, они упали и перегородили проезжую часть. Пока деревья не убрали, машины объезжали это место по ул. Баразная, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Повезло обладателю «Жигулей» – его машина стояла прямо между двумя рухнувшими деревьями. Одно из них могло бы упасть на неё, но этого не случилось.

Приехали семь дорожников, распилили стволы и убрали в сторону. Работу завершили к половине десятого вечера.

Алтайская правда