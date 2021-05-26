Горняк22: Алтайские таможенники вернули в Казахстан 1,6 тыс. тонн товаров

Мобильные группы Алтайской таможни вернули обратно в Казахстан почти 1,6 тыс. тонн товаров с начала года. Речь идет о тех случаях, когда продукцию ввозили в нашу страну с нарушением норм Европейского экономического союза.

Только за январь-апрель проверено более 1,4 тыс. транспортных средств. Чаще всего проверяемые машины везли овощи и фрукты, продукты питания, а также товары народного потребления.

Как сообщили в Алтайской таможне, выявлено свыше 1870 единиц товаров с признаками контрафактности. Задержано более 2,6 тыс. единиц немаркированной парфюмерии и швейных изделий.

Фото предоставлено Алтайской таможней

Алтайская правда