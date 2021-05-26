Горняк22: Играл убедительно. Алтайская уборщица отдала лжебанкиру 250 тыс. рублей

В Алтайском крае молодая школьная уборщица «подарила» телефонному мошеннику 250 тыс. рублей. Незнакомец говорил уверенно и был очень настойчив.

Какой-то мужчина позвонил 27-летней девушке и представился сотрудником банка. Она уже слышала, что такие беседы часто заканчиваются обманом, но все равно поверила неизвестному. Говорит – он был очень убедителен, так что у неё не возникло и тени сомнения, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сначала мужчина спросил, оформляла ли девушка кредиты в банке. Та сказала, что нет. Тут мошенник напугал ее, заявив, что, скорее всего, на неё уже оформили кредит, а она и не знает. Доверчивая натура по-настоящему испугалась за свои финансы и стала выполнять все требования афериста. В частности, назвала коды доступа, которые ей приходили по смс.

В итоге она, не подозревая об этом, помогла мошенникам оформить на себя кредит – 250 тыс. рублей. Эти деньги лжебанкиры сразу сняли с карты.

Вскоре школьная уборщица поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Использовано иллюстративное фото

Алтайская правда