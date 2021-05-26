Горняк22: Пассажирский автобус попал в аварию в Алтайском крае. Есть жертвы

Управление ГИБДД по Алтайскому краю сообщило о серьезном ДТП в районе Поспелихи.

Около 13 часов дня на 29 км автодороги «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан», 64-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь от Поспелихи в сторону Курьи при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автобусом «Киа Гранберд», ехавшего из «Краснощеково – Барнаул». На момент аварии в нем находились 12 пассажиров, они не пострадали.

От полученных травм скончался в больнице водитель «жигулей», его пассажир – 40-летний мужчина – жив, госпитализирован с травмами.

ДТП | Поспелихинский район

Алтайская правда