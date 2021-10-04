Горняк22: В России не планируют закрывать школы из-за высокой заболеваемости COVID

Школа Фото: Анна Меньшикова

Пока в школах России не намерены вводить локдаун и переводить детей на дистанционное обучение. Однако при ухудшении ситуации к этой идее могут вернуться

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что локдаун в сфера российского образования пока вводить не планируют, сообщает ТАСС.

«Мы не предполагаем закрытия школ, только в случае крайней необходимости, если объективно существует [такая] ситуация. Но какого-то закрытия или массового локдауна не предполагаем», – сообщил министр.

По его словам, сейчас в России закрыты менее 0,1% школ из-за ковида. Глава ведомства отметил, что каждый регион принимает соответствующее решение, исходя из конкретной эпидситуации.

Ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заявил, что в регионе с конца сентября ждут поставок вакцины «Спутник V» для детей от 12 до 17 лет. Пока она до региона еще не дошла, но в ведомстве надеются, что это случится в ближайшее время.

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