Горняк22: От -2 до +9 градусов разгуляется погода 4 октября в Алтайском крае

Октябрь Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют значительное похолодание в регионе в первую декаду октября – морозы до -10 градусов и осадки в виде мокрого снега

4 октября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +4…+9 градусов (ночью столбики термометров опускались до -2). Также в этот день возможны дожди с мокрым снегом, утром местами туман. Ветер южный, с переходом на восточный, с порывами до 14 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в понедельник всего +5…+7 градусов. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Южный ветер сменится восточным, и подует со скоростью 4-9 м/с.

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