Горняк22: День гражданской обороны МЧС России 2021: история и красивые поздравления

Сотрудники МЧС Фото: Анна Меньшикова

Ежегодно 4 октября в России отмечают День гражданской обороны МЧС. Рассказываем об истории праздника, а также делимся подборкой красивых поздравлений

История Дня гражданской обороны МЧС России

Гражданская оборона зародилась в Санкт-Петербурге в 1918 году. Именно в это время издали правила, в которых прописали, как нужно оберегать население во время авианалетов. Об этом пишет портал calend.ru.

Дата празднования Дня гражданской обороны МЧС России выбрана не случайно. Именно в этот день в 1932 году Совет народных комиссаров принял «Положение о противовоздушной обороне СССР».

Поздравления с Днем гражданской обороны МЧС России

Всем людям, всей стране нужна ваша забота! У вас есть инструкции и запасы для помощи, и главное – мужественные работники, которые за нами, гражданами, пойдут и в огонь и в воду! Поздравляю с Днем гражданской обороны! Счастья вам и долголетия в заслуженном почете!

Ваша служба важна и ответственна для всей страны. Наше спокойствие — это ваша заслуга. С кем бы ни случилась беда, вы протягиваете руку помощи. Слова благодарности в ваш адрес неизбежны. Спасибо вам за вашу помощь и отзывчивость. Пусть каждый новый день радует вас открытиями и новыми событиями. Пусть дома ждут вас близкие и любимые люди. Удачи вам, мира и любви.

Внимание МЧС охватывает каждый уголок нашей страны, и что бы ни случилось, мы не останемся одни, и потому, мы мирно живем, трудимся и строим общее будущее! Поздравляю с Днем гражданской обороны! Пусть у вас получается устранять ЧС легко, будто щелкнуть пальцами.

Поздравляю тебя с Днем войск гражданской обороны МЧС. В этот праздник желаю мечтать, ставить цели и планировать будущее. Пускай дежурства будут спокойными, а удача сопутствует тебя ежедневно. Будь терпелив, и твои старания обязательно оценят!

МЧС. Пожарные Фото: ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

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