Горняк22: В Барнауле снова ищут проектировщика пруда для парка «Изумрудный»

Пруд в парке "Изумрудный" Фото: Олег Укладов

Это уже вторая попытка найти проектировщика для реконструкции пруда в барнаульском парке, первый аукцион закончился безрезультатно

В конце сентября в Барнауле Фонд имущества Алтайского края объявил новый тендер на поиск проектировщика для пруда в парке «Изумрудный», сообщает ИА «Банкфакс».

Первый аукцион с начальной ценой контракта в 1,8 млн рублей проходил с конца августа по начало сентября. Однако на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки.

Необходимо будет провести изыскания на участке пруда, обследовать бетонные конструкции, чаши и мосты водоема. От проектировщика ждут решений в части водоснабжения и водоотведения, а также проработку мостовых переходов – их уложат досками из лиственницы.

Согласно техзаданию, все работы необходимо провести до конца декабря 2021 года.

ТОЛК