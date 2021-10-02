Горняк22: Врач рассказала, почему мужчинам нужно делать маникюр

Маникюр Фото: pixabay.com

По словам эксперта, общество сейчас постепенно принимает мужской маникюр, ведь это не только внешняя эстетика, но и здоровье

Никакая гигиеническая процедура не должна иметь гендерного определения, заявила специалист по маникюру и врач-подолог Дарья Волкова, сообщает «Слово и Дело».

«Люди все больше зарабатывают умственным трудом. Совершенно не зазорно инженеру, преподавателю или физику иметь ухоженные руки», – рассказала врач.

По её словам, каждому мужчине под силу следить за своими руками и ногтями, чтобы они были аккуратными, без ран, грязи под ногтями и заусенцев.

«Я часто слышу, что ухоженную руку жать приятнее. Сейчас многие работают в офисе, ходят на встречи, поэтому важно обращать внимание на состояние рук», – добавила Дарья Волкова.

При этом подолог отметила, что если руки или ноги поражены какой-то инфекцией, нужно обязательно обратиться к дерматологу. Мастер маникюра и педикюра в этом случае может делать чистки пораженной части ногтя.

Ранее «Толк» сообщал, как сделать маникюр с гель-лаком в домашних условиях. По словам специалиста, затраты на материалы для домашнего маникюра могут окупиться уже за два покрытия, но, чтобы сделать красивые ногти, нужны навыки.

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