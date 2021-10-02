Горняк22: Когда День социального педагога 2021 и как его отмечают

Детский сад. Дети Фото: pexels.com

Каждый год в начале октября с профессиональным праздником поздравляют социальных педагогов — специалистов, работающих в школах, реабилитационных центрах, интернатах и соцслужбах

В 2021 году Международный день социального педагога – 2 октября, сообщает «Календарь событий». Праздник учредили в 2009 году на конференции в Копенгагене.

Социальная педагогика – наука, которая исследует воспитание в контексте социализации, учитывая воздействие окружающей среды на формирование личности.

Соцпедагоги работают с детьми, которые нуждаются в психологической и юридической поддержке и опеке.

В День социального педагога в разных странах мира проходят тематические профессиональные мероприятия. Праздник отмечают в учебных заведениях, где учат социальных педагогов. Студенты проводят капустники, а вузы – официальные мероприятия.

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