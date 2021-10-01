Горняк22: День пожилого человека 2021: что подарить бабушкам и дедушкам
Пенсионеры. Пожилые люди Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
1 октября ежегодно празднуют Международный день пожилых людей. Рассказываем, что в этот день можно подарить своим близким
История Международного дня пожилых людей
Праздник приобрел международный статус в декабре 1990 года. Именно Генеральная Ассамблея ООН постановила считать первый день второго осеннего месяца Международным днем пожилых людей.
В России чествовать пожилых людей стали в 1992 году. Об этом пишет портал calend.ru.Подарок. Презент Фото: Pixabay
Что подарить на День пожилого человека
- Электронная книга. Любителям много читать этот подарок будет крайне необходим. Электронная книга экономит много места, которое занимают бумажные носители, а также дает возможность в любое время и в любом месте прочесть интересный текст.
- Ортопедическая подушка. Такой подарок просто необходим каждому человеку, а пенсионерам особенно. Этот презент поможет улучшить самочувствие и окажется невероятно полезным.
- СПА-процедуры. Сертификат в СПА поможет людям пенсионного возраста немного расслабиться и с пользой провести время.
- Палки для скандинавской ходьбы. Этот вид физической культуры очень полезен пожилым людям, к тому же некоторые из них с большим желанием увлекаются ходьбой.
- Билет на концерт. У каждого человека есть свой любимый исполнитель, поэтому бабушкам и дедушкам будет приятно получить в подарок билет на его концерт. Сюрпризом также может стать совместный поход с одним из родственником, который сделает незабываемые снимки.
- Мобильный телефон. Родные люди всегда должны быть на связи, поэтому такой подарок подойдет всем. Лучше всего выбирать модели телефонов с большими клавишами и экраном.
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Кресло-качалка. Такой предмет интерьера очень легкий и удобный. Его можно установить в любой части дома и даже на балконе. Равномерное покачивание успокаивает нервную систему, улучшает сон, дарит чувство спокойствия.
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Домашний костюм. Для пожилых людей очень важно удобство и уют во всем. Поэтому красивые костюмы, изготовленные из натуральных материалов, станут полезным подарком.
- Подарок своими руками. Бабушки и дедушки очень ценят подарки от внуков, которые те сделали своими руками именно для них. Для такого презента практически не нужны денежные затраты, достаточно лишь немного воображения.
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