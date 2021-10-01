Горняк22: Всемирный день вегетарианства 2021: история и традиции праздника

Свекла. Овощи. Напиток Фото: pixabay.com

Первые упоминания о вегетарианстве найдены в Древнем Египте. Тогда египтяне верили в реинкарнацию, поэтому отказывались от мяса, не носили одежду из кожи и шкур животных

Какого числа Всемирный день вегетарианства в 2021 году

Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) отмечается каждый год 1 октября. В 2021 году этот день – пятница.

История Всемирного дня вегетарианства

Праздник учредило Североамериканское вегетарианское общество в 1977 году. А еще через год идею поддержал Международный вегетарианский союз. Об этом сообщает портал calend.ru.

День вегетарианства создали для того, чтобы повысить информированность общественности о преимуществах подобного образа жизни.

Традиции Всемирного дня вегетарианства

Вегетарианство. Овощи. Фрукты. Еда Фото: Фото: Телеканал «Доктор»

Во всем мире 1 октября проводятся праздничные фестивали, научные лекции, которые посвящены теме отказа от употребления продуктов животного происхождения, этическим проблемам и медицинским аспектам.

Волонтеры в этот день проводят акции и флешмобы в защиту животных, призывают всех отказаться от их массового уничтожения.

Многие рестораны 1 октября предлагают своим посетителям попробовать вегетарианские блюда, а также проводят различные мастер-классы по их приготовлению.

В этот день СМИ публикуют разные статьи на тему вегетарианства и результаты исследований о пользе растительной диеты.

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