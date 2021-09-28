Горняк22: День генерального директора 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс

Работник. Офис Фото: pexels.com

28 сентября свой профессиональный праздник отмечают все генеральные директора России. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений в стихах, прозе и смс

Поздравления с Днем генерального директора в стихах

Совещания, приказы,

Стресс и гонка каждый день,

Ненормированный график

И забыто слово «лень». Гендиректор все решает,

Он ведь главный, впереди,

Он ответственность большую

Ведь несет за коллектив. Будьте счастливы, здоровы,

Энергичны, как всегда.

Пусть идеи, мечты, цели

Воплотятся на ура!

Вы не простой у нас директор —

Директор генеральный,

От Вас компании зависит

Достаток максимальный.

Вы каждый день решаете

Так много важных дел,

Для Ваших же возможностей —

И это не предел.

Пускай удача множится,

Вершатся чудеса,

И пусть над Вами кружится

Счастливая звезда.

С Днем гендиректора

Сегодня поздравляю,

Успехов вам в работе,

Побед во всем желаю. Пускай все воплотятся

Большие ваши планы,

Душевная гармония

Пусть будет в жизни главным. Здоровья вам огромного,

И счастья в личной жизни,

Пусть воля даст отпор

В работе катаклизмам.

Поздравления с Днем генерального директора в прозе

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

С Днем генерального директора в России! Желаю уверенности в завтрашнем дне, финансового роста, дальнейшего развития и достижения всех целей! Пусть все в жизни происходит гармонично, слаженно и плавно, без форс-мажоров и сбоев! Процветания вам и успехов во всех делах! Пускай рост прибыли превзойдет все ожидания!

Поздравляю всех генеральных директоров России с праздником. Пусть ваш труд будет отмечен признанием и уважением. Будьте здоровы и полны энергии. Желаю достижения поставленных целей!

Поздравляю с Днём генерального директора в России. Желаю быть настоящим генералом и благородно, достойно, смело, уверенно руководить любым процессом! Пусть каждый день будет по максимуму удачным, успешным, перспективным, прибыльным и насыщенным.

Поздравления с Днем генерального директора в смс

Гендиректор наш, сегодня

Мы хотим поздравить вас.

Вы ведете нас к победе,

В деле нашем вы ведь ас.

Конфеты Фото: pixabay.com

Всех директоров России

Самых главных, генеральных,

Поздравляем и желаем

Планов только гениальных.

Гендиректор, поздравляем

С праздником весомым вас,

Взлетов новых пожелаем,

Чтоб азарт ваш не погас.

Источник

ТОЛК