Горняк22: «Зайчики» и «солнышки». Алтайские педагоги не поддержали отмену оценок в школах

Школа Фото: Анна Меньшикова

С инициативой заменить «двойки» и «тройки» на «удовлетворительно» выступил депутат Госдумы. Алтайские педагоги видят в этом опасность потери мотивации

Традиционная шкала отметок в школах негативно влияет на детей и не всегда является показателем успеваемости, считает депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев. Он выступил на канале URA.RU с заявлением о том, что необходимо заменить «двойки», «тройки» и «четверки» на «удовлетворительно». Это, по его мнению, позволит снизить эмоциональное напряжение как среди учащихся, так и родителей, и учителей. Однако алтайские педагоги не разделяют эту точку зрения, считая, что отмена оценок негативно повлияет на мотивацию школьников.

«Бред полнейший»

Максим Зайцев уверен, что оценки в школе плохо влияют на детей, и не могут быть показателем их способностей и талантов.

«Не всегда низкие оценки говорят о том, что ребенок бездарен. Например, Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, занимал одно из последних мест в общем табеле успеваемости, демонстрируя успехи только в словесности и фехтовании», — отметил депутат.

С этим мнением категорически не согласна директор барнаульской школы №132 Инна Борисенко. Она считает, что политики всего лишь используют в своем популизме «беспроигрышные темы», такие как образование и здравоохранение.

«Бред полнейший! Что они еще придумают? Если отменить оценочную систему в школах, что тогда будет мерилом успеваемости? Как нам оценивать знания детей? «Зайчик»? «Солнышко»? «Молодец»? Или как?», – недоумевает руководитель общеобразовательной школы.

Она добавляет, что школьные отметки дают возможность пошагово оценить уровень знаний ребенка.

«Сегодня школьник знает на «3», завтра на «4», послезавтра на «5». Педагог уже может сложить картину о его возможностях. Еще одна, не менее важная функция – мотивирующая. Если не будут ставить оценки, зачем готовиться к уроку? Пришел, отсидел? Не стоит думать, что оценка труда делает детей менее успешными», – отметила Инна Борисенко.

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Депутатам, считает она, лучше задуматься о других, более важных вопросах. Например, о психологическом здоровье молодежи, в том числе о виртуальной зависимости, а не перекраивать в очередной раз систему образования.

«Сапоги пусть шьет сапожник»

Председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Абдулаев считает, что прежде чем предлагать такие идеи, депутатам Госдумы стоило бы поработать в школе.

«Каждый должен заниматься своим делом. Пироги должен печь пекарь, а не сапожник. Парламентарии должны в первую очередь принимать законы, направленные на социально-экономическое развитие страны и благополучие людей, которые их избрали. А оценкой успеваемости школьников пусть занимаются педагоги. Поверьте, каждый учитель, разбуди его среди ночи, скажет как учится Петя, Вася или Маша, и что нужно, чтобы «подтянуть» их успеваемость», – уточнил Юрий Абдулаев.

Руководитель профсоюза педагогов добавляет, что педагогическое сообщество уже устало от различных инноваций, поэтому неудивительно, что воспринимает их в штыки и отвергает попытки вмешательства в их корпоративное сообщество.

«Замажем нарыв зеленкой»

Светлана Рахно как мама подростка и руководитель общественной организации детей-инвалидов с аутизмом «Ступени» считает, что наличие или отсутствие оценок в школах совершенно не влияет на желание детей учиться.

«Важно, чтобы учитель знал мотивацию детей: что они любят, чем интересуются, и подавал материал интересно и современно. «Двойки» не мотивируют современных детей учиться лучше, даже если родители негативно реагируют на плохие отметки, – считает Светлана.

Но и отмена оценок в школах, уверена она, не имеет смысла: это позволит только «замазать нарыв зеленкой». По мнению Светланы, проблема успеваемости и мотивации детей кроется гораздо глубже, и зависит как от педагогов, так и от родителей.

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