Горняк22: Toyota сделала «сальто» на трамвайных путях в Барнауле

ДТП с перевертышем на ул. Советской Армии в Барнауле Фото: @barnaul.insta

Барнаульцы в соцсетях написали, что в минувшие выходные в городе, видимо, было «обострение у водителей» – буквально авария за аварией

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в краевом центре произошло ДТП с переворотом автомобиля. Инцидент в районе пересечения улиц Советской Армии и Павловского тракта, со стороны трамвайного депо.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что машина лежала на крыше на путях. От удара в Toyota Corolla сработали подушки безопасности.

Есть ли пострадавшие, и что случилось с водителем, неизвестно.

«Видимо, устал, прилег отдохнуть!» – шутят горожане.

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Однако многие шутку не оценили:

«Это как так можно в городе? С какой же скоростью он летел?»

Кроме того, барнаульцы считают, что за прошедшие выходные дни в Барнауле было слишком много аварий – начиная с вечера пятницы.

«Проделки ретроградного Меркурия!»

Днем ранее в Барнауле на крышу перевернулась иномарка на проспекте Строителей (в районе площади Победы). Один из водитель не уступил дорогу этому автомобилю, в результате столкновения машина тоже перевернулась.

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