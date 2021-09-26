Горняк22: Эксперт назвал наиболее уязвимую к COVID-19 группу детей

Ученые назвали частые симптомы коронавируса у детей

Более высокую частоту заболеваемости в возрасте от 14 лет и старше Горелов объяснил тем, что подростки веду более социально активный образ жизни

Дети до года являются наиболее уязвимой по отношению к коронавирусной инфекции группой среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщил представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он связывает это с тем, что у таких детей еще не до конца сформирован адаптивный иммунитет. При этом

Горелов согласен с тем, что такая инфекция протекает у юных пациентов относительно легко по сравнению со взрослыми.

Ранее этот же эксперт возложил вину за новый подъем заболеваемости COVID-19 на непривитых граждан.

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