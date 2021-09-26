Горняк22: Когда День машиностроителя 2021 и почему это очень важный праздник

Машиностроение. Техника. Провода Фото: Pixabay

В России День машиностроителя отмечают в последнее воскресенье сентября. Это профессиональный праздник важнейшей отрасли промышленности

В 2021 году День машиностроителя – 26 сентября.

В сентябре профессиональный праздник машиностроителей отмечают еще с советских времен. И не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, рассказывает «Календарь событий».

Машиностроение называют сердцем промышленности. По названию кажется, что речь идет только об изготовлении автомобилей. Но это не так. Машиностроительная отрасль делает станки, оборудование, подводные лодки и космические корабли, бытовую технику и даже ядерные реакторы.

День машиностроителя 21 сентября 2021 — профессиональный праздник для огромного количества специалистов: рабочих, инженеров, руководителей предприятий.

В праздник в России на предприятиях проходят торжественные мероприятия, чествуют ветеранов, организовывают концерты.

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