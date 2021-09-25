Горняк22: Ветер, дожди и около +8 градусов ожидается 25 сентября в Алтайском крае

После дождя Фото: Анна Меньшикова

Синоптики прогнозируют прохладные выходные дни на территории всего региона, при этом местами будут идти дожди. В ночные часы – заморозки до -8 градусов

25 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +7…+12 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие, местами по северу умеренные дожди. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле днем в субботу столбики термометров покажут около +7…+9 градусов. Также пройдет умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Между тем, в ночные часы по краю сохраняются заморозки на почве: в ночь на воскресенье ожидается похолодание до -3, на понедельник – до 8 градусов ниже ноля.

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