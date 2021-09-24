Горняк22: Глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

У следствия есть версия, что глава ведомства сделал это после совещания у начальства, на котором обсуждалась трагедия в Пермском университете и ему грозили увольнением

Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев найден мертвым в своей квартире, сообщает ТАСС. Известно, что он покончил с собой.

Подробности, в том числе причина смерти главы регионального следкома, не называются.

Между тем, известно, что накануне Сарапульцев участвовал в совещании у начальства, посвященному вооруженному нападению на пермский вуз, сообщает Telegram-канал Baza. После совещания от расследования отстранили многих следователей.

Сергей Сарапульцев возглавлял Следственный комитет Пермского края с 2018 года. Коллеги отзываются о нем положительно.

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