Горняк22: Восемь тысяч барнаульцев остались без воды и тепла из-за аварии

Душ. Горячая вода Фото: pexels.com

По предварительным подсчетам, воды и тепла в домах горожан не будет в течение всего дня пятницы 24 сентября – с 9.00 до 21.00. Причина – поврежденный трубопровод

В СГК Барнаул сообщили об аварийном отключении горячей воды и тепла в домах жителей Октябрьского района. Под отключения попали 7 968 жителей, проживающих на улицах Петра Сухова, 80-й Гвардейского дивизии, Чудненко, Эмилии Алексеевой, Смирнова, Чеглецова и 1-й Западной. Полный список адресов можно просмотреть здесь.

Теплоэнергетики будут устранять повреждение на тепловой сети в районе улицы Петра Сухова, 32 – оно появилось в процессе запуска отопления.

Горячей воды у жителей, которые подключены к поврежденной теплосети, не будет с 9.00 до 21.00. Если дома из этого района уже подключили к отоплению, то подача тепла будет приостановлена.

В Сибирской генерирующей компании приносят извинения за дискомфорт, доставленный жителям Октябрьского района. О ходе работ жителей будут информировать.

ТОЛК