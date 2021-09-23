Горняк22: Рухнувшую трубу ТЭЦ в Барнауле демонтировали на 66%

ТЭЦ. Барнаул. Обрушение Фото: Виталий Барабаш

Авария произошла весной — камеры наружного наблюдения зафиксировали момент того, как верхняя часть конструкции обваливается

Работы по демонтажу аварийной трубы ТЭЦ-2 в Барнауле, которая обрушилась в середине апреля, выполнены более чем на половину. Об этом в ходе онлайн-форума сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

«Разобрано 61,7 метров дымовой трубы (66%)», – проинформировал он.

По словам министра, работы идут в круглосуточном режиме силами подрядных организаций компании «Барнаульская генерация». Одновременно специалисты пытаются восстановить поврежденный участок галереи ленточных конвейеров тракта топливоподачи.

«Восстановлена работа и произведена прокрутка транспортерной ленты на нитке конвейера Б. Проверка работоспособности механизма конвейера по нитке А запланирована в ближайшие дни», – сообщил Химочка.

При этом чиновник проигнорировал вопрос журналистов – завершено ли расследование инцидента и что к нему привело.

Вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение второй трубы – было разрушено около 30 метров железобетонной конструкции. В результате также повреждения получил конвейер топливоподачи, из-за чего на время многим барнаульцам снизили подачу тепла.

СК возбудил дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, однако до сих пор обвинения никому не предъявили. При этом, по данным следствия, на ТЭЦ-2 знали, что объекту требовался ремонт, однако ничего для этого не сделали.

Ранее руководитель алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов назвал причиной обрушения трубы, которую возвели до 1962 года, недостатки проектирования и низкое качество строительства.

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