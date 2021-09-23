Горняк22: 16-летнего россиянина подозревают в убийстве своих родителей

Нож Фото: pixabay.com

По предварительной информации, молодой человек состоял на учёте и систематически принимал наркотики. Кроме того, семью якобы уличили в в неисполнении родительских обязанностей

В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 22 сентября в квартире жилого дома на улице Полярной нашли тела семейной пары с множественными колото-резаными ранениями. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По предварительной версии, подозреваемый ножом перерезал горло 55-летней матери и пять раз ранил 49-летнего отца. Мужчина и женщина скончались от полученных ранений. Подростка задержали.

Появилась информация, что подозреваемый ранее проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике. Подросток якобы был недоволен, что его отправили лечиться. Из-за этого, предположительно, у него мог начаться конфликт с родителями, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее в Новосибирской области мужчина убил бывшую сожительницу и её восьмилетнюю дочь. По словам местных жителей, он часто поднимал руку на женщину из-за ревности. После того, как она от него ушла и переехала он расправился с ней и её восьмилетней дочерью.

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